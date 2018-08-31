Журналісти склали топ-10 найдорожчих відпочинків українських чиновників (інфографіка)

Хто з українських чиновників відпочив й оздоровився найкраще - на честь останніх днів літа з’ясовували журналісти.

Таємна мальдівська відпустка президента Петра Порошенка взимку наробила чимало шуму в українських ЗМІ. Рейтинг топ-відпочивальників гарант очолив і сьогодні.

У своїй декларації за 2017 рік президент вказав два видатки на туристичні послуги на загальну суму понад 2,7 млн гривень, передає Bihus.info.

Проте, за підрахунками програми “Схеми”, повна вартість відпочинку на Мальдівах - разом із чартерними авіаперельотами, орендою острова, харчуванням і додатковими послугами - мала обійтися Петру Порошенку не менше ніж у півмільйона доларів (понад 14 млн гривень).

На другому місці опинилася близька до Порошенка екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева. У 2017 році відпочинок родини коштував їй 1,9 млн гривень. А мальдівський вояж сімейства Гонтаревих 2016 року навіть став підставою для розслідування НАБУ за підозрою у декларуванні недостовірної інформації, але наприкінці червня справу було закрито - відпустка нібито обійшлася їм всього у 250 тисяч гривень, тобто нижче від порогу для декларування.

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"А от третій фіналіст - народний депутат Вадим Новинський - більше полюбляє добре попоїсти, аніж поніжитися на пляжі. Минулого року він задекларував 6 видатків на готельно-ресторанні послуги у Росії, Німеччині та Швейцарії, які в сумі склали трохи більше 1 млн гривень", - розповідають журналісти.

Мінімум у 834 тисячі гривень коштував відпочинок у Німеччині та Іспанії народному депутату Вячеславу Константіновському. Саме стільки він у 2017-му витратив на оплату готелів і туристичних послуг у цих країнах.

Такі європейські країни як Австрія та Франція обрав для свого минулорічного відпочинку й п’ятий фіналіст рейтингу журналістів - депутат Луцької міської ради Андрій Покровський. Проживання в готелях обійшлося йому там у 582 тисячі гривень.

"А от шостій призерці, судді Верховного Суду Ірині Желтобрюх, пощастило значно більше. Їй не довелося платити за свій відпочинок із власної кишені - про неї потурбувалася держава. У липні цього року вона отримала від Верховного Суду близько 425 тисяч гривень відпускних і допомоги на оздоровлення", - йдеться у розслідуванні.

Загалом у 2017-2018 роках українські чиновники задекларували близько 9 млн гривень витрат на відпочинок і ще майже 52 млн гривень відпускних було виплачено їм.

Як повідомляв УНІАН, журнал "Новое время страны" оприлюднив рейтинг 100 найвпливовіших людей України. Його очолив президент країни Петро Порошенко, друге місце посів Рінат Ахметов - власник групи компаній СКМ і найбагатша людина України, - а третім став глава МВС Арсен Аваков.