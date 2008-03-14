Дочка Ющенка не прийшла на перше засідання своєї ради

Деякі з бізнесменів, які входять у благодійну раду "Зігрій любов`ю дитину", очолювану дочкою президента Віталіною Ющенко, незадоволені розподілом їх по регіонах, пише "Дело".

"Коли почали ділити області, вийшла повна каша. Інтереси окремих людей враховуються, інших спрямували незрозуміло куди", - обурюється один із бізнесменів.

"Більшість багатих людей працюють у південному і східному регіонах і вони хочуть працювати саме в цих областях", - пояснив заввідділом у справах сім’ї та молоді секретаріату президента Олександр Кулик.

Наприклад, Олександру Фельдману, благодійний фонд якого понад 11 років працює в Харківській області, дісталася Житомирщина – і йому терміново довелося мінятися з Левом Парцхаладзе, за яким був закріплений Харків.

За Віктором Пінчуком від початку була закріплена Рівненьска область, але після переговорів йому дісталися багатодітні родини в Дніпропетровській області, а також у Львівській. "Із Дніпропетровською областю ми вже уклали меморандум і готові надати допомогу в розмірі 3,2 мільйони гривень. Зі Львовом ми почнемо роботу найближчим часом", - уточнюють у прес-службі Фонду Пінчука.

У офісі Сергія Тарути також здивовані списком, який оприлюднила рада "Зігрій любов`ю дитини". "Від початку ми домовлялися про Волинську область. Звідки там узявся Крим, незрозуміло", - сказав куратор проектів корпорації "ІСД" Василь Арбузов.

Ринат Ахметов же, за словами Кулика, був не перебірливий: "Сказав, що готовий закупити житло на 15 мільйонів гривень, і погодився на всі запропоновані регіони".

Організатори надали можливість бізнесменам самим вибирати, яким саме чином допомагати родинам, у яких понад 10 дітей, поліпшувати житлові умови. З варіантів – надати гроші області або ж самим купувати квартири родинам. Як пише видання, бізнесмени переважно віддають перевагу другому варіанту.

"15 мільйонів гривень підуть безпосередньо багатодітним родинам, а 620 тисяч гривень будуть витрачені на супровід програми…", - розповів директор благодійного фонду "Розвиток України" Ахметова Анатолій Заболотний.

У "ІСД" також повідомили, що вони уже виїжджали в Луцьк, де склали "перелік того, чого потребують сім’ї – всього 7 родин", а голова хімічного концерну "Стірол" Микола Янковський побував у Волинській області.

Представник Фонду Фельдмана Юлія Головлева повідомила, що Фонд передбачив 2 млн. грн., але, швидше за все, сума буде збільшуватися. А співвласнику "РосУкрЕнерго" Дмитру Фірташу дісталося 120 родин у Тернопільській області – він обмежиться фінансовою допомогою області, влада якої розподілятиме кошти сама, конкретні суми ще узгоджуються.

У неофіційних бесідах бізнесмени зазначають, що організація роботи Ради "Зігрій любов`ю дитини" знаходиться не на високому рівні.

"Авторство ідеї належить Віктору Балозі, при цьому проект не узгоджується з тим, що роблять інші учасники президентської сім’ї у благодійній сфері. "Зокрема, глава "Фонду 3000" Катерина Ющенко була дуже здивована деякими деталями цього проекту. А керівник Ради Віталіна Ющенко навіть не була присутня на першому засіданні", - каже одне із джерел "Дело".

За його словами, організатори навіть не передбачили механізм, за яким бізнесмени можуть передавати житло сім’ям без сплати податку. "Для цього доводиться окремо розробляти механізм із місцевою владою", - пояснює бізнесмен.

Українська правда