США ввели нові санкції проти російських чиновників: у список потрапило керівництво Чечні

Як повідомляється на сайті Мінфіну США, під нові санкції потрапили четверо, серед них - двоє високопосадовців з Чечні, пише Українська правда.

Зокрема, у санкційні списки потрапили керівник адміністрації глави і уряду республіки Магомед Даудов та заступник міністра внутрішніх справ Чечні Апті Алаудинов.

Варто зазначити, що санкції були введені на підставі закону Магнітського.

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Як відомо, цей закон був ухвалений у США в 2011 році і спочатку передбачав введення персональних санкцій проти низки російських чиновників, винних у смерті юриста Сергія Магнітського.

До нинішнього оновлення в списку було близько 60 персон. Попередній раз список оновлювався в травні 2014 року.