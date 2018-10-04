Турчинов назвав головну загрозу для відносин між Україною та Польщею

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов наголосив, що всі інші політичні і дипломатичні нюанси у відносинах між Україною і Польщею відходять на другий план.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив, що агресивна імперська політика РФ є головною загрозою для розвитку відносин між Україною та Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на спільній прес-конференції з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом у Києві.

"Головна загроза, на мою думку, для України і для Польщі - це агресивна імперська реваншистська політика Російської Федерації", - заявив Турчинов.

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"І у порівнянні із цією загрозою, мені здається, що якісь інші локальні проблеми або політичні і дипломатичні нюанси відходять далеко на другий план", - додав секретар РНБО.

Він нагадав, що Україна знаходиться на передньому краї російської агресії.

Також Турчинов сказав, що для України головним є реформування сектору безпеки і оборони й просування в напрямку євроатлантичної інтеграції, незважаючи на агресію РФ.

Своєю чергою, Солох погодився, що агресивна російська політика є основною проблемою, метою якої є дестабілізація ситуації.

"У цій перспективі польсько-українські відносини треба оцінити як добрі", - додав Солох.

При цьому він нагадав про результати зустрічей президентів України і Польщі у Харкові наприкінці минулого року та на саміті НАТО в липні цього року, коли було відзначено, що історичні питання у двосторонніх відносинах мають "вирішуватися у дусі правди" і "не повинні впливати на поточні відносини".