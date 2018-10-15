Клімкін просить НАТО допомогти зміцнити безпеку складів боєприпасів в Україні

Глава МЗС України запропонував активізувати роботу відповідних Трастових фондів НАТО.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін просить генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенса Столтенберга допомогти зміцнити безпеку складів боєприпасів в Україні.

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Як йдеться у повідомленні на сайті Місії України при НАТО, 15 жовтня у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Клімкін зустрівся зі Столтенбергом.

Сторони обговорили спільні виклики безпеки, з якими стикаються держави-члени НАТО і Україна, зокрема, безпекову ситуацію у Чорному і Азовському морях. Генсекретар вчергове підтвердив, що заходи Альянсу у рамках посиленої передової присутності у східній Європі і Балтії, адаптація і створення нових військових структур, суттєве посилення витрат на оборону є чіткою відповіддю союзників на зростаючу агресивність Росії.

Водночас при обговоренні напрямів практичної взаємодії глава МЗС «звернувся з проханням активізувати роботу Трастових фондів НАТО, покликаних сприяти зміцненню безпеки складів боєприпасів в Україні, що є особливо актуальним у світлі останніх подій у місті Ічня на Чернігівщині».

«Сторони погодились із необхідністю спільного постійного контролю за ефективністю використання допомоги Альянсу нашій державі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.