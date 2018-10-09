Порошенко прокоментував пожежу на арсеналі під Ічнею: «хапуги», які допустили інцидент, понесуть відповідальність

Глава держави наголосив на необхідності перевірити усіх, хто забезпечував охорону військової частини в ніч вибухів.

Президент України Петро Порошенко очікує оперативного розслідування надзвичайної події, що сталася на складах боєприпасів поблизу Ічні в Чернігівській області.

Про це глава держави заявив, заслухавши доповідь силовиків, повідомляє президентська прес-служба.

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Так, за інформацію від міністра оборони Степана Полторака, о 3:20 ранку 9 жовтня одночасно були підірвані три сховища арсеналу, а вже за 20 хвилин був здійснений підрив ще кількох сховищ.

«На момент підриву склади були заповнені на 50% - найбільш дефіцитні та критично важливі для ЗСУ боєприпаси з 6-го військового арсеналу раніше були передислоковані на інші арсенали і бази із захищеним типом зберігання. Станом на 15:00 годину внаслідок детонації пожежею охоплено близько 30% всього арсеналу», - сказав Полторак і додав, що на даний час два спеціальних протипожежних танки здійснюють заходи для локалізації та гасіння пожежі. Найближчим часом очікується прибуття на місце вибухів ще трьох танків.

Глава держави наголосив, що очікує оперативного, однак відповідального розслідування пригоди.

«Хочу окремо наголосити, що я чекаю швидких результатів розслідування. І дуже відповідальних», - сказав Порошенко, звертаючись до присутніх на нараді головного військового прокурора Анатолія Матіоса та першого заступника голови СБ Віталія Малікова.

Президент особливо акцентував на тому, що ситуація, коли «одночасно маємо підриви трьох складів, а за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще шість складів», на яких зберігалася не стрілецька зброя чи розкомплектовані боєприпаси, а саме реактивні системи залпового вогню, потребує ретельного розслідування.

«Враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія», - зауважив Верховний головнокомандувач.

Порошенко наголосив, що не хоче «намагатися влаштувати покарання заради піару».

«Але ніхто з хапуг, з тих, хто своєю недбалістю допустив це, відновлений не буде», - додав Президент, говорячи про відповідальність винних в сьогоднішньому інциденті.

Глава держави зазначив, що мають бути проведені перевірки всіх, хто забезпечував охорону частини в ніч, коли сталися вибухи.

«Щоб ми сьогодні повністю і ретельно вивчили цей досвід для того, щоб не допустити повторення атаки диверсійно-розвідувальних груп противника», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі. За даними Міноборони, станом на 14.00 осередки пожежі на складах боєприпасів локалізовано.