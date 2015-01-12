Порошенко може запропонувати ВР дозволяти іноземцям очолювати Антикорупційне бюро - Чубаров
Голова конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров прогнозує, що Порошенко може 13 січня внести до Ради законопроект щодо можливості іноземним громадянам очолити антикорупційне бюро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам перед початком чергового засідання конкурсної комісії.
"Ми всі хочемо максимально розширити конкурентоспроможне поле, розумієте, і тут хотілося, щоб були іноземці, і треба було чіткіше виписати в законі (про Національне антикорупційне бюро – УНІАН). Там є деякі такі моменти, які дають можливість по-різному трактувати, а трактування не є нашим завданням, завданням конкурсної комісії... Одночасно, наскільки я знаю, буквально, можливо, це буде завтра, буде зареєстрований законопроект у Верховній Раді президентом України, де ці деякі незручності, які нам заважають працювати в конкурсній комісії, вони будуть просто прибрані, якщо депутати підтримають", - сказав Чубаров.
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Він пояснив, що "завданням комісії є дати можливість брати участь у конкурсі іноземцям, але затвердженим на посаду директора Національного антикорупційного бюро буде лише громадянин України".
"Якщо конкурсна комісія відбере якогось іноземця, він має вирішити питання з отриманням громадянства України", - пояснив Чубаров.