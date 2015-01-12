Порошенко може запропонувати ВР дозволяти іноземцям очолювати Антикорупційне бюро - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам перед початком чергового засідання конкурсної комісії.

"Ми всі хочемо максимально розширити конкурентоспроможне поле, розумієте, і тут хотілося, щоб були іноземці, і треба було чіткіше виписати в законі (про Національне антикорупційне бюро – УНІАН). Там є деякі такі моменти, які дають можливість по-різному трактувати, а трактування не є нашим завданням, завданням конкурсної комісії... Одночасно, наскільки я знаю, буквально, можливо, це буде завтра, буде зареєстрований законопроект у Верховній Раді президентом України, де ці деякі незручності, які нам заважають працювати в конкурсній комісії, вони будуть просто прибрані, якщо депутати підтримають", - сказав Чубаров.

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Він пояснив, що "завданням комісії є дати можливість брати участь у конкурсі іноземцям, але затвердженим на посаду директора Національного антикорупційного бюро буде лише громадянин України".

"Якщо конкурсна комісія відбере якогось іноземця, він має вирішити питання з отриманням громадянства України", - пояснив Чубаров.