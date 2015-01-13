З початку "режиму тиші" бойовики близько 900 разів обстріляли сили АТО – Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив в.о. керівника прес-центру Генштабу Збройних сил Владислав Селезньов.

Він зазначив, що, починаючи зранку 9 грудня 2014 року, Збройні сили розпочали реалізацію мирного плану двостороннього припинення вогню з виконанням заходів припинення застосування усіх видів зброї.

Читайте такожБойовики використовують "перемир'я" для підвищення боєздатності - ІС«З моменту режиму «тиша» бойовиками незаконних збройних формувань до цього часу було здійснено 877 обстрілів позицій українських силовиків. У свою чергу українські військові, дотримуючись вимог Мінського протоколу, стримують агресію противника і забезпечують безпеку мирних громадян України, які мешкають на сході», - сказав Селезньов, наголосивши, що українські військові наносять удари лише у відповідь на атаки бойовиків, тим самим, подавляючи вогневі точки противника.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі бойовики обстріляли з «Градів» метеовежу аеропорту в Донецьку.