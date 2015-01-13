Бойовики обстріляли метеовежу донецького аеропорту

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Цієї ночі незаконні збройні формування 12 разів застосували реактивні системи залпового вогню «Град», з яких обстріляли метеовежу донецького аеропорту», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що з «Градів» були обстріляні населені пункти Красногорівка, Невельське, по два рази Опитне і Піски та п’ять разів - Тоненьке.

Читайте такожБойовики використовують "перемир'я" для підвищення боєздатності - ІС«Як і раніше, бандформування відкривають вогонь з важкого озброєння. Районом найбільшого загострення залишається донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього», - констатували у прес-центрі.