Заяви лідера «Батьківщини» підривають цілісність парламентської коаліції - Береза

«Перед Новим роком Верховна Рада ухвалила бюджет оборони, що є особливо актуальним з огляду на загострення ситуації на Сході України та нарощення сил терористами», - зазначив він.

Депутат наголосив, що єдина політична сила, яка не підтримала проект Державного бюджету на 2015 рік попри те, що підписала коаліційну угоду – це «Батьківщина». Заступник голови фракції «Народного фронту» додав, що такі дії не минули поза увагою як партнерів по коаліції «Європейська Україна», так і міжнародних представників, які зробили з цієї ситуації відповідні висновки.

«Наші партнери по коаліції повинні розуміти, що вони делегували певну кількість міністрів до Уряду, і відповідальність Уряду – це не тільки відповідальність Прем’єр-міністра, і й відповідальність кожного міністра. Тому наголошую стосовно всіх інших голосувань, які пропонуються Кабінетом міністрів: відповідальність у нас колективна», - заявив Юрій Береза.

Він зазначив, що зараз лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко намагається виправдатись перед партнерами по коаліції та громадянами України за ненадання голосів за бюджет.