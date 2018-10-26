Лукашенко: Білорусь ніколи не прийде в Україну на танках, лише на комбайнах і тракторах

Президент Республіки Білорусь відзначив, що в результаті конфлікту на Донбасі багато українців були змушені приїхати до Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь ніколи не прийде в Україну на танках, лише на комбайнах, тракторах, тролейбусах і автобусах.

Про це Лукашенко сказав під час виступу на першому Форумі регіонів України і Білорусі в Гомелі.

Він зауважив, що в результаті конфлікту на Донбасі багато українців були змушені приїхати до Білорусі.

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«Я не називатиму точну цифру, оскільки вона заперечується, людей, які приїхали до нас після початку цієї війни, але це була не одна тисяча, не один десяток тисяч наших українських братів, та й білорусів, які жили там, і російських людей , які там жили - росіян», - заявив Лукашенко.

«Я хочу, щоб ви знали нашу позицію. Ми якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це почули деякі військові в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах. Ми ніколи не прийдемо до вас на танках», - наголосив президент Білорусі.

Як повідомляв раніше УНІАН, Олександр Лукашенко заявив, що заради миру Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Росією. На його думку, конфлікт на Донбасі мають вирішити три слов'янські народи. За його словами, Білорусь готова працювати в рамках домовленості двох президентів - України та Росії.