Російський політолог розповів, що стоїть за погрозами Путіна про війну

У Росії в Європі сьогодні немає прихильників, за винятком дрібних покупних режимів, і Путіну залишається тільки стукати кулаком по столу і нагнітати істеричну обстановку.

Заяви Володимира Путіна і Держдуми про війну, їхні загрози – це цілком очікувано, це ще одна сходинка. Адже путінська модель неконкурентоспроможна за всіма напрямами, за винятком військового паритету.

Про це заявив російський політолог Дмитро Орєшкін, пише "Главред".

"Так було і раніше: єдине, в чому у Радянського Союзу був умовний паритет із Заходом, це атомна війна. Причому у Радянського Союзу була якась перевага. Тому Захід боявся такої війни. А таке поняття як "рівень прийнятних втрат" для Радянського Союзу був у десять разів вільнішим, тобто втрата кількох мільйонів людей – так раз плюнути! Для Заходу з його системою цінностей це було неприйнятно. Але за всіма іншим напрямками – культура, фінанси, економіка, рівень життя – Радянський Союз, природно, програвав", - вважає політолог.

І оскільки система Путіна неконкурентоспроможна, вона, природно, втрачає прихильників. Лукашенко відвертається потрошку. Про Україну взагалі мовчу. Казахстан в особі пана Назарбаєва теж відходить. І що Путіну залишається робити? Тільки повертатися до манери пацанського залякування: "Чи буде так, як я хочу, або буде загроза війни!".

Так що все це – природна траєкторія путінського режиму. Далі вона буде тільки посилюватися, весь час балансуючи на грані війни. Путінський режим прекрасно розуміє і відчуває себе в якості світового ізгоя. Він на очах втрачає якість союзників. Адже хто тепер союзники Росії? Іран, Сирія... Туреччина, може бути. Китай і то ніби як немає...

Ще до недавно дореволюційна Росія вирішувала європейські проблеми нарівні з іншими, вступала в союз з Англією проти наполеонівської Франції, з Францією та Британією – проти гітлерівської Німеччини. Вона була нормальним гравцем на європейському театрі. Зараз вже ні. Зараз у Росії там немає прихильників, за винятком якихось дрібних покупних режимів.

І як вести себе Путіну в такій ситуації? Він втрачає Україну, а вважає себе її господарем, а саму Україну – недодержавою. Він не готовий визнати право України на суверенітет.

А як Путін може відповісти? Та модель, яку він пропонує в економічному плані, завідомо програшна. Значить, йому залишається тільки стукати кулаком по столу і нагнітати істеричну обстановку. І добре, якби цим все скінчилося. Але ні, ще треба по всім можливим напрямкам перешкодити Україні реалізувати її європейський вектор. Тому що це надзвичайно небезпечно для путінського режиму.

Якщо Україні вдасться стати нормальною конкурентною демократичною і досить вільною країною, членом європейського співтовариства, це буде прямою загрозою для Путіна. Росія може робити вигляд, що не знає, що відбувається у Польщі, ми можемо розповісти, що в Латвії, Литві та Естонії перемогли націоналісти і російських людей там переслідують, і багато хто в це повірять, тому що далеко не всі були в Латвії або Польщі.

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Але якщо Україна зробить такий стрибок, як Польща, стане такою ж усталеною європейською країною, або як Фінляндія, яка давно відокремилася від Росії, це буде прямий удар в сонячне сплетіння путінського режиму. Адже з Україною у росіян так чи інакше дуже близькі зв'язки – дружні, родинні і так далі. І якщо в Україні буде налагоджуватися життя, то люди в Росії про це дізнаються, а це буде удар по путінському режиму. Тому Путін з усіх сил, використовуючи будь-які можливості, буде займатися гальмуванням будь-яких позитивних змін в Україні.

У цьому сенсі прозвучали погрози – це один з елементів спроб дестабілізувати ситуацію всередині України.

Чи підуть за цими заявами якісь конкретні дії? Дивлячись що вважати "конкретними діями". Які-небудь військові навчання, концентрація військ – все це неминуче настане. Але я думаю, що український політичний клас досить нормальний. По-моєму, і Порошенко, і Клімкін говорили про те, що донецький питання силою не вирішується. Вони прекрасно розуміють, що це буде означати початок дійсно масштабної війни, в якій перемогти Україні буде досить важко і, швидше за все, це був би підігравання Путіну, тому що проблема буде переведена у сферу воєнного протистояння, де у нього перевага. Нікуди від цього не дінешся: російська армія побільше української, і зброї в Росії побільше. Тому з боку України було б украй нерозумно намагатися війною і силою повернути ці території зараз.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять в рай як мученики, а решта «здохнуть». Ці слова російського лідера викликали вибух реготу в залі.

«Агресор повинен знати, що відплата неминуча, що він буде знищений. А ми, жертви агресії, ми як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть», - видав Путін, після чого кокетливо опустив очі і помовчав.