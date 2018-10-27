В Україні згадують жертв масових розстрілів інтелігенції в урочищі Сандармох

Там вбито Курбаса, Куліша, Підмогильного.

В Україні згадують жертв масових репресій української інтелігенції в урочищі Сандармох у російській Карелії.

Вшанував пам'ять українців і президент Петро Порошенко, пише ТСН.ua.

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"81 рік тому у російській Карелії сталінські кати розстріляли більше тисячі в’язнів Соловецьких таборів, серед яких – більше 300 українців. В останній етап пішов цвіт української інтелігенції: Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер’ян Підмогильний, Сергій Грушевський, Володимир Чехівський, Антон, Остап і Богдан Крушельницькі, Павло Филипович, Олекса Влизько, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші", - сказав він.

Як відомо, Сандармох - місце найбільших масових страт репресованих у часи Сталінського терору. Йдеться про понад 9500 осіб, знищених у цьому місці протягом 30-их років минулого століття. Українські митці, яких також розстріляли в урочищі, прибули в Сандармох із Соловецьким етапом.

Громадські активісти віднайшли місце страт, приховане пізнішим радянським режимом, лише 1997 року. Тут встановили меморіали. Окремий меморіал належить українцям на знак пам'яті про розстріляних.