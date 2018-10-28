Визначити кордони і запросити НАТО: експерт назвав прості кроки для недопущення агресії РФ в Азові

Експерт наголосив, що поки Азовське море є спільним, туди не мають права заходити військові кораблі, які не належать Україні чи РФ.

Для забезпечення безпеки українського Азовського моря, офіційному Києву слід не сподіватися на введення Євросоюзом санкцій, а самому вживати більш радикальних дій.

Таку думку висловив перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков, передає «Обозреватель». Він перерахував чотири кроки, які дозволять не допустити подальшої агресії Росії на Азові.

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"Перш за все, треба негайно розірвати договір 2003 року - раз. Друге - законом провести делімітацію нашого кордону в Азовському морі", - пояснив Лупаков.

Третім кроком має стати заява про проведення в українській зоні відповідальності навчань ракетно-артилерійських військ, розповів він.

"Щойно ці закони будуть ухвалені – тоді вже все, море буде не загальне, а у кожного своє. І тоді запросити кораблі НАТО для проведення спільних навчань в Азовському морі. І все. Ніяких проблем тоді не буде", - запевнив експерт.

Лупаков наголосив, що поки Азовське море є спільним, туди не мають права заходити військові кораблі, які не належать Україні чи Російській Федерації.

"А коли у нас буде своє море, то кораблі інших країн можуть брати участь у сумісних військово-морських навчаннях", - резюмував він.