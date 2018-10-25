Європарламент засуджує зловживання Росії з перевірки суден в Азовському морі

Депутати Європарламенту пропонують розглянути відповідні контрзаходи у відповідь на дискримінаційні перевірки суден Росією в Азовському морі.

Європейський парламент засуджує зловживання Російської Федерації з надмірними перевірками торговельних суден України та країн-членів Євросоюзу в Азовському морі.

Відповідну законодавчу резолюцію сьогодні було схвалено на засіданні Європарламенту у Страсбурзі (Франція).

“Європейський парламент засуджує надмірні дії Російської Федерації у Азовському морі, оскільки вони порушують міжнародне морське право і власні міжнародні зобов’язання Росії”, - йдеться у резолюції.

Зокрема, євродепутати засудили зупинки та перевірки торговельних суден, як українських так і тих, що ходять під прапорами різних країн-членів ЄС.

“Європейський парламент підкреслює, що хоча перевірки суден дозволяється здійснювати довільно, вони не мають здійснюватися зі зловживаннями або з політичних міркувань з метою подальшої дестабілізації безпеки, цілісності, соціальної і економічної ситуації в Україні”, - наголошується у документі.

У цьому зв’язку Європарламент закликає віце-президента, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріку Могеріні “вимагати від Російської Федерації негайно припинити інтенсивні та дискримінаційні перевірки суден та розглянути, якщо необхідно, відповідні контрзаходи”.

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Також європарламентарії засуджують спорудження мосту через Керченську протоку та обмеження навігаційних прав України у її територіальних водах. “Європейський парламент підкреслює, що Росія зобов’язана дотримуватися міжнародного морського права та двосторонньої угоди про співробітництво з Україною, щоб не перешкоджати або ускладнювати транзитний прохід через Керченську протоку та Азовське море”, - наголосили депутати ЄП.

Крім того, вони знову заявили про підтримку незалежності та територіальної цілісності України та підтвердили суверенітет України над Кримським півостровом та частиною Азовського моря, а також на абсолютне право України мати повний доступ до Азовоського моря, як це закріплено у Конвенції ООН з морського права.

“Європейський парламент закликає Європейську Комісію та Європейську службу зовнішніх зв'язків представити повну оцінку економічної шкоди, спричиненої де-факто блокадою, та розглянути можливі шляхи для підтримки перевізників та портів, що зазнають негативних наслідків, і зокрема шляхом посилення присутності ЄС в Маріуполі та Бердянську, зміцнення соціальної стійкості та сприяння економічному розвитку цих міст та усього південно-східного регіону України”, - наголошується у резолюції.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент закликає усі країни-члени Європейського Союзу в Раді ЄС бути готовими посилювати санкції проти Російської Федерації в разі загострення ситуації в Азовському морі.