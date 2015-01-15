Екс-заступник голови київської міліції, якого шукають за розгін Майдану, в Росії розганяв протест на Манежній

На відео, яке наводиться нижче, видно обличчя Федчука серед поліцейських, що брали участь у придушенні протесту, передає ТСН.

Потім він відвертається і на спині його форми видно напис: "Поліція". Екс-заступника голови главку МВС Києва можна побачити на 8.38 хвилині відео. Його погони вказують на те, що він служить в російській поліції у званні полковника.

Свого колишнього начальника на відео упізнав один із співробітників київської міліції.

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Петро Федчук і його начальник Валерій Коряк в квітні минулого року були оголошені Службою безпеки України у розшук.

Вони підозрюються в незаконному перешкоджанні проведення мітингів із застосуванням фізичного насильства під час Євромайдану. Коряк і Федчук зникли з поля зору українських правоохоронців 5 березня минулого року.