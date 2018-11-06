Антикорупційне бюро завершило розслідування справи Омеляна

Сьогодні стороні захисту надали доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про завершення досудового розслідування за фактами його можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

«6 листопада стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у 2015 році на посаді заступника міністра інфраструктури України посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи.

«Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тис. дол. США та 25 тис. євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 грн», - зазначили в антикорупційному відомстві.

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Також детективи НАБУ встановили факти внесення міністром інфраструктури недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. «У е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які знаходяться у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн грн, у 2016 – понад 8,024 млн грн», - з’ясували в НАБУ.

Разом з тим, в антикорупційному відомстві заявили, що в декларації за обидва роки посадовець «умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого, за версією слідства, він є, та який перебував у його володінні й користуванні».

«Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою», - йдеться у повідомленні.

В НАБУ нагадали, що розслідування наведених фактів детективи здійснювали з травня 2017 року. 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України.