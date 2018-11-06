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Антикорупційне бюро завершило розслідування справи Омеляна

15:06, 06 листопада 2018
Політика
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Володимир Омелян / REUTERS

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про завершення досудового розслідування за фактами його можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

«6 листопада стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у 2015 році на посаді заступника міністра інфраструктури України посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи.

«Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тис. дол. США та 25 тис. євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 грн», - зазначили в антикорупційному відомстві.

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Також детективи НАБУ встановили факти внесення міністром інфраструктури недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. «У е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які знаходяться у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн грн, у 2016 – понад 8,024 млн грн», - з’ясували в НАБУ.

Разом з тим, в антикорупційному відомстві заявили, що в декларації за обидва роки посадовець «умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого, за версією слідства, він є, та який перебував у його володінні й користуванні».

«Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою», - йдеться у повідомленні.

В НАБУ нагадали, що розслідування наведених фактів детективи здійснювали з травня 2017 року. 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України.

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Теги: #НАБУ#справа#Володимир Омелян