У Росії погрожують "за хвилини" закрити Азовське море для українських суден

У російській Раді Федерації лякають здатністю "за хвилини" закрити Азовське море українським суднам.

Член комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Франц Клинцевич прокоментував затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів окупованого Криму.

Читайте такожРосія не планує зупиняти окупацію Криму - постпред України в ООН

"Це явне беззаконня. І не має значення, чи йдеться про російські судна, чи судна іноземних держав — і ті, й інші абсолютно законно увійшли в порти Криму", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Він вважає, що Київ "штовхає" Москву на дії у відповідь. Клинцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.

Напередодні Держприкордонслужба України повідомила про затримання 15 суден за відвідування портів Криму.

Раніше командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що російський окупант намагається посилити ескалацію на Азовському морі, і в цьому контексті Маріупольський напрям є одним з найважливіших у контексті створення передумов протидії.