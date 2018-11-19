Зеленський придумав гасло для президентських виборів - ЗМІ

Також відомо, що представники коміка потай розгортають передвиборні команди по регіонах.

Відомий український комедійний актор, продюсер і телеведучий Володимир Зеленський всерйоз почав підготовку до президентської виборчої кампанії.

Таке повідомлення опублікував портал LIGA.net з посиланням на власні джерела. Відомо, що представники Зеленського сплатили зимову рекламу на радіо та білбордах з гаслом − "Я не жартую".

Більше того, тепер прем'єра третього сезону серіалу "Слуга народу", в якому Зеленський грає головну роль – вчителя історії Василя Голобородька, який став президентом країни, перенесено на березень 2019-го – як вважають експерти, явно спеціально і ближче до кінця президентської кампанії.

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Також відомо, представники Зеленського проявляють активність в регіонах України і збирають передвиборні команди, намагаючись дотримуватися секретності. Передбачається, що більшу частину політсили коміка, партії "Слуга народу", становитимуть представники партії "УКРОП".

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про те, чи збирається він йти в президенти

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