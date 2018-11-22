Названо дату консультацій політичних директорів "нормандської четвірки" щодо миротворчої місії на Донбасі

Українська сторона відстоює позицію розгортання миротворчої місії на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

У Берліні 26 листопада відбудуться консультації "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів Міністерств закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ щодо започаткування миротворчої місії на Донбасі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

"26 листопада у Берліні відбудеться черговий раунд консультацій "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів. Україну на консультаціях представлятиме політичний директор МЗС Олексій Макеєв", - повідомили в зовнішньополітичному відомстві.

На виконання доручення міністрів закордонних справ чотирьох держав "нормандського формату" за результатами міністерського засідання 11 червня учасники консультацій зосередяться на подальшому обговоренні питання щодо започаткування операції з підтримання миру на Донбасі, йдеться у повідомленні.

"Керуючись інтересами відновлення миру на Донбасі та забезпечення безпеки цивільного населення, Україна разом з партнерами виходить з необхідності розгортання повномасштабної місії на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону", - наголосили у МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Берліні відбулася зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки". За її підсумками міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що було обговорено перспективи проведення зустрічі лідерів чотирьох держав найближчим часом. За його словами, учасники зустрічі обговорили питання розміщення миротворців на Донбасі і торкнулися питання політичних в'язнів у РФ.

У свою чергу, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що на зустрічі відбувся спір щодо послідовності кроків виконання Мінських угод.

26 липня у Берліні відбулася зустріч політичних директорів МЗС країн "нормандської четвірки", які домовились про продовження роботи над визначенням базових принципів миротворчої операції ООН на Донбасі.

15 листопада представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук повідомив, що Україна, США, РФ та інші міжнародні партнери вже на 30% дійшли консенсусу щодо розроблення єдиних параметрів для майбутньої миротворчої місії для Донбасу, рішення про розгортання якої має ухвалити Рада безпеки ООН.

26 вересня Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина та Франція вже давно підготували спільний проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворчих сил на Донбасі. За його словами, країни винесуть на розгляд Радбезу цю резолюцію. "Коли ми це будемо робити? Це буде саме резолюція від всіх нас. Для цього потрібно далі тиснути на Росію, оскільки зараз вона намагається відбиватися руками й ногами від будь-якої справжньої миротворчої операції", - зауважив Клімкін.