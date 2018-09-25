Марчук розповів, коли миротворці можуть прибути на Донбас після ухвалення рішення в ООН

За його словами, було знайдено «досить попередній» компроміс у питанні країн, які можуть бути представлені в миротворчому контингенті.

Представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук зазначає, що миротворці ООН можуть прибути до України не раніше, ніж через 10 місяців після ухвалення рішення про їх направлення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам. Коментуючи процедуру направлення миротворчого контингенту, Марчук зауважив, що після ухвалення відповідного рішення ООН проходить ще багато часу. «Військ миротворчих ООНівських немає, вони щоразу формуються під конкретне завдання... Далі на територію, тобто, в Україну, направляється група, яку визначає чи призначене військове командування, чи Рада безпеки, для вивчення ситуації», - пояснив він і додав, що це має дати відповідь на питання щодо необхідної чисельності миротворчого контингенту, його функцій, визначення рівня небезпеки для персоналу та терміну ротації.

Крім того, необхідно, зокрема, визначити, якого роду миротворці потрібні. «Тільки ті, які сприяють, наприклад, виборчому процесу, чи ті, які займаються іншими речами, наприклад, розмінуванням», - зазначив Марчук.

Потім розробляється бюджет місії, а паралельно з цим Секретаріат ООН працює з країнами, які можуть направити миротворців. «Україна виставила вимогу, хто не може брати участь в миротворчому контингенті... Там попередньо знайдено компроміс: Росія, ви знаєте, - щоб не було НАТО, а ми - щоб не було країн Організації договору колективної безпеки, яку очолює, практично, Росія. В принципі, там знайдений більш-менш компроміс, він, щоправда, ще досить попередній», - зазначив Марчук.

Так, підсумував він, з огляду на всю цю процедуру, то «навіть, якщо, наприклад, буде ухвалене на цій сесії (йдеться про сесію Генеральної асамблеї ООН - УНІАН) рішення про направлення, то де-факто миротворці, з мого досвіду, можуть прибути в Україну місяців через 10, а може, і трохи пізніше».

Водночас Марчук вважає, що існує «невелика надія, що вдасться зараз ухвалити рішення, у зв'язку з поведінкою Росії».