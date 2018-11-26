В НАТО відреагували на напад Росії на українські кораблі в Азовському морі

Євросоюз закликає Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

У НАТО виступили з заявою про незаперечну підтримку України на тлі загострення ситуації в Азовському морі і агресії росіян у Керченській протоці.

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Про це у коментарі ЄвроПравді заявила речниця Альянсу Оана Лунгеску. Вона підкреслила, що у НАТО уважно стежать за розвитком ситуації в Азовському морі та у Керченській протоці, а також підтримують зв'язок з українською владою.

"НАТО повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включаючи її права на судноплавство у власних територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів на Азовському морі відповідно до міжнародного права", - заявила речниця Альянсу.

Вона додала, що у НАТО закликають до стримування та деескалації.

Лунгеску нагадала, що на Брюссельському саміті у липні лідери НАТО висловили свою підтримку Україні та дали зрозуміти, що постійна мілітаризація Росією Криму, Чорного та Азовського морів створює додаткові загрози для незалежності України та підриває стабільність більш широкого регіону.

Євросоюз закликає Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

За останньою інформацією, внаслідок агресії росіян у Чорному морі поранено шістьох українських військовослужбовців.

У Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії заявили, що три судна ВМС України, що прямували з порту Бердянська на Азовському морі в бік Керченської протоки, "лягли на зворотній курс".

Раніше у прес-центрі командування ВМС ЗС України заявили, що малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід.