Росія захопила кораблі ВМС України: в РФ розповіли, де перебувають поранені моряки

Троє поранених українців у лікарні Керчі, інші моряки у слідчих, каже омбудсмен Москалькова.

Троє поранених українських моряків із захопленого Росією судна перебувають у 1-й Керченській лікарні в анексованому Криму.

Про це в коментарі "Громадському" повідомила уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

Інші члени екіпажу перебувають у слідчого на допиті, заявила омбудсмен.

«Трьох під час затримання було поранено. Їм надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує. Інші моряки не перебувають у СІЗО. Вони на території прикордонної частини у Керчі, не можу сказати, де конкретно. Але вони у слідчих, проводиться опит зараз», — сказала Москалькова.

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Зазначимо, Росія стверджує, що від обстрілу постраждали лише троє українських моряків. Водночас Україна заявила, що постраждали шестеро і двоє з них були з важкими пораненнями.

Порушена кримінальна справа, заявила Москалькова та не уточнила статтю Кримінального кодексу.

Три українських судна затримані та перебувають у порту в анексованій Керчі.

Коли "Громадське" зателефонувало російському омбудсмену — вона заявила, що говорила паралельно телефоном з українською уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою.

Москалькова заявила, що це перший дзвінок Денісової до неї. Хоча раніше Денісова в ефірі "Громадського" сказала, що її російська колега не виходить на зв’язок.

За словами Москалькової, «Денісова ні про що більше не питала, окрім як про місцеперебування і стан моряків».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала, що захоплені Росією в Керченській протоці 23 українських моряки практично перебувають у статусі військовополонених.