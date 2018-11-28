Порошенко про плани Путіна: ми маємо тримати зброю напоготові в Донецькій та Запорізькій областях

Президент запевняє, що обмеження конституційних прав, проведення мобілізації, конфіскації, відтермінування виборів не буде.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія хоче з’єднати окупований Крим з ОРДЛО, тому слід "тримати зброю напоготові" в Донецькій та Запорізькій областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з місцевими жителями в рамках робочої поїздки до Чернігівської області.

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"Ми будемо робити передислокацію військ, ми будемо боронити кордон, в тому числі з РФ у Чернігівській області. Для того, щоб війська ворога не зайшли всередину держави. Ми маємо забезпечити безпеку, захистити кожного українського громадянина", - наголосив президент.

Порошенко підкреслив, що "ми не маємо рушити будь-яке нормальне життя нормального українця – ми не будемо ні обмежувати конституційні права, ні робити мобілізацію, ні робити ніяких конфіскацій, ніяких заборон, ніяких відтермінувань виборів".

"У першу чергу ми маємо тримати зброю напоготові на території Донецької та Запорізької областей в узбережжі Азовського моря. Для чого? Бо вони хочуть з’єднати окупований Крим та окуповану частину на сході нашої держави", - зауважив він.

Порошенко підкреслив, що "ми цього не дозволимо зробити".