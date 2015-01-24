«Інформаційний опір»: на ділянці Кримське - Слов'яносербськ йдуть бої

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

За його словами, сторони активно обмінювалися артилерійськими ударами. Відмічено широке застосування супротивником бронетехніки і артилерії - на ділянці між Новотошковським і Сміливим діють до 25 танків, до 40 одиниць іншої бронетехніки, а також артилерійської групи з 35 одиниць артилерії (включаючи 12 установок РСЗВ БМ-21 «Град») російсько-терористичних військ.

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Супротивник у даному районі вважає за краще діяти кількома невеликими маневреними ударними групами, намагаючись обходити і блокувати позиції і блокпости українських військ.

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У свою чергу, українські війська ведуть вельми інтенсивний загороджувальний артилерійський вогонь і відповідають короткими і потужними контратаками по групах супротивника, що намагаються уклинитися.