Путін може вдатися до атаки на країни Балтії та Скандинавії - Порошенко

За словами глави Української держави, для Путіна не існує «червоних ліній».

Президент Петро Порошенко вважає, що президент РФ Володимир Путін в питанні захисту проекту газопроводу «Північний потік-2» може вдатися до атаки на країни Балтії та Скандинавії.

Про це Порошенко заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко наголосив, що очікує від міжнародної спільноти солідарності з Україною і організації тиску на Росію для деескалації ситуації та звільнення українських моряків.

«Вже бачив реакцію президента США Дональда Трампа - він написав у Твіттері, що прийняв рішення, якщо Путін не відреагує на прохання про звільнення солдатів, скасує їхню зустріч. І я думаю це реакція, де Путін - у повній ізоляції. Після хімічної атаки у Великій Британії, після терористичної атаки MH17, агресії на сході України, після Сирії, після всіх цих жахливих речей - Путін в ізоляції», - додав глава держави.

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«Ми повинні організувати тиск, щоб повернути Росію до цивілізованого світу. Тому що це катастрофа, це велика загроза для всієї глобальної безпеки… Це проблема не лише для України. Ми не лише боремося за суверенітет та територіальну цілісність (України - УНІАН), а ми боремося за свободу та демократію», - сказав президент.

Він наголосив, що ніхто не знає, де Путін з’явиться завтра.

«Можливо, що Путін прийме рішення захищати «Північний потік-2», і тому вирішить атакувати країни Балтії, скандинавські країни. Для Путіна не існує «червоних ліній», - додав Порошенко.

Він підкреслив, що в існуючій ситуації дуже важливо виступати єдиним фронтом - не лише лідери, але й народи всього цивілізованого світу мають виступати разом.

«І це надзвичайно важливо для глобальної безпеки», - підсумував президент України.