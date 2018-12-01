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Клімкін сподівається, що тисячі кримчан почнуть чинити опір російській окупації

14:24, 01 грудня 2018
Політика
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Клімкін чекає на опір татар в окупованому Криму / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав у Києві на урочистій церемоній вручення почесної нагороди МЗС Польщі "За людську гідність" (Pro Dignitate Humane) родині незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Росія сподівалася, що після того, як голодування припиниться, емоційна хвиля у світі якось вщухне, спаде, буде непомітною, хтось перестане повторювати ім'я Олега Сенцова", - зазначив Клімкін.

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Він наголосив, що премією "За людську гідність" отримала особлива людина, це "премія героя".

"Оскільки те, що він зробив, коли чинив опір окупації, цього Росія не очікувала. Але ще менше, я гадаю, вона очікувала того опору, який він чинить зараз", - зауважив Клімкін.

"Я впевнений, що прийде час, коли тисячі тих, хто зараз страждає від окупації в Криму, також почнуть чинити такий опір. Оскільки під окупацією Крим іде в нікуди. Він іде в нікуди для всіх - для українців, для кримських татар, для тих, хто говорить російською, просто в нікуди", - підкреслив міністр.

За його словами, у жителів Криму окупанти «забирають все».

«Можливість впливати на те, що відбувається в Криму. Намагаються витискати шляхом масового переселення з Кавказу та Волги. Психологічно тиснути на кожного. Це набагато гірший режим, ніж в самій Росії. Тому ми маємо допомогти всім тим, хто страждає від окупації», - наголосив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні, 1 грудня, міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч урочисто вручив сестрі незаконно засудженого в Росії українського режисера Сенцова Наталії Каплан нагороду польського зовнішньополітичного відомства "За людську гідність" (Pro Dignitate Humane).

Міністр наголосив, що цією нагородою Польща висловлює підтримку Сенцову, який в очах усієї міжнародної спільноти є символом вічної боротьби за права людини.

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Теги: #кримські татари#окупований Крим#Павло Клімкін