Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що Крим під російською окупацією не має майбутнього.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається, що тисячі кримчан почнуть чинити опір російській окупації півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав у Києві на урочистій церемоній вручення почесної нагороди МЗС Польщі "За людську гідність" (Pro Dignitate Humane) родині незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Росія сподівалася, що після того, як голодування припиниться, емоційна хвиля у світі якось вщухне, спаде, буде непомітною, хтось перестане повторювати ім'я Олега Сенцова", - зазначив Клімкін.

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Він наголосив, що премією "За людську гідність" отримала особлива людина, це "премія героя".

"Оскільки те, що він зробив, коли чинив опір окупації, цього Росія не очікувала. Але ще менше, я гадаю, вона очікувала того опору, який він чинить зараз", - зауважив Клімкін.

"Я впевнений, що прийде час, коли тисячі тих, хто зараз страждає від окупації в Криму, також почнуть чинити такий опір. Оскільки під окупацією Крим іде в нікуди. Він іде в нікуди для всіх - для українців, для кримських татар, для тих, хто говорить російською, просто в нікуди", - підкреслив міністр.

За його словами, у жителів Криму окупанти «забирають все».

«Можливість впливати на те, що відбувається в Криму. Намагаються витискати шляхом масового переселення з Кавказу та Волги. Психологічно тиснути на кожного. Це набагато гірший режим, ніж в самій Росії. Тому ми маємо допомогти всім тим, хто страждає від окупації», - наголосив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні, 1 грудня, міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч урочисто вручив сестрі незаконно засудженого в Росії українського режисера Сенцова Наталії Каплан нагороду польського зовнішньополітичного відомства "За людську гідність" (Pro Dignitate Humane).

Міністр наголосив, що цією нагородою Польща висловлює підтримку Сенцову, який в очах усієї міжнародної спільноти є символом вічної боротьби за права людини.