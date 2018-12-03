Порошенко анонсував впровадження нових державних будівельних норм

За підрахунками міжнародних експертів, на об’єктах, які будуються за універсальним дизайном, вартість застосувань для інвалідів складає 1% від вартості об’єкта, а під час пристосування введеного в експлуатацію об’єкта - сягає 40%.

Президент Петро Порошенко анонсує, що Мінрегіоном будуть представлені нові державні будівельні норми «Інклюзивність будівель і споруд».

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Як повідомила прес-служба глави держави, про це президент сказав під час Всеукраїнської наради з питань створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю.

«За підрахунками міжнародних експертів, проектуючи об’єкти з урахуванням принципів універсального дизайну, ми витрачаємо на доступність в середньому кілька відсотків, а іноді і 1% від вартості об’єкта будівництва. Пристосування ж введеного в експлуатацію об’єкта може коштувати 25%, 30% і навіть 40% вартості об’єкта», - зазначив президент.

Він розповів, що для правильного проектування і будівництва з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства буде презентовано нові державні будівельні норми «Інклюзивність будівель і споруд».

«Прошу ще раз звернути увагу на важливість цього нормативного акту, адже насправді він є тим практичним інструментом реалізації державної політики в архітектурно-будівельній сфері, який повинен забезпечити будівництво без бар’єрів», - наголосив глава держави.

Також він повідомив, що для забезпечення належного фінансування та контролю за виконанням зазначених нормативних документів розроблено два законопроекти. «Вони своєчасні і сучасні, які спрямовані на ліквідацію бар’єрного архітектурного середовища для осіб з інвалідністю. І не тільки це, а і посилення відповідальності за порушення законодавчих і правових норм щодо осіб з інвалідністю», - сказав Порошенко.

Президент окремо зауважив, що «серед майже 3 млн людей з інвалідністю близько 12 тис. інвалідів - ветерани АТО».