У Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ, на якій говоритимуть про Україну

Серед головних тем обговорення – ситуація в Україні, теракти в Парижі і захист свободи слова в Європі, йдеться в повідомленні на офіційному сайті ПАРЄ, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожРосія відмовилася звільнити Савченко до сесії ПАРЄ

На перший день сесії запланована пам’ятна церемонія з нагоди 70-ї річниці визволення концтабору Аушвіц на території Польщі. У ПАРЄ виступлять колишні в’язні нацистів.

В свою чергу голова Верховної Ради Володимир Гройсман висловив надію, що нинішня сесія ПАРЄ дасть належну оцінку останнім терористичним актам в Україні і сприятиме звільненню української льотчиці, депутата Верховної Ради і члена ПАРЄ Надії Савченко. Крім цього він зазначив, що поновлення повноважень російської делегації у ПАРЄ можливе лише у випадку, якщо Москва на практиці доведе готовність прислухатися до думки демократичної спільноти.

Раніше, 24 січня голова ПАРЄ Анн Брассер закликала сторони конфлікту в Україні припинити бойові дії і дотримуватися мінських домовленостей.