ПАРЄ: Криза в Україні є загрозою правам людини

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Анн Брассер (Anne Brasseur) заявляє, що криза в Україні є прикладом загрози правам людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила на пленарному засіданні ПАРЄ у Страсбурзі.

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«Криза в Україні – приклад загрози правам людини, нагадування про те, що ПАРЄ повинна відігравати важливу роль у встановленні міцного демократичного миру через діалог, співробітництво. Саме таке завдання ставили перед нами засновники цієї організації. І сьогодні воно актуальне, як ніколи», - сказала Брассер, відкриваючи пленарне засідання.

Президент ПАРЄ повідомила, що зустрічалася з головою Держдуми РФ Сергієм Наришкіним та головою Верховної Ради України Олександром Турчиновим з метою «зберігати канали зв’язку».

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«Домовленість при припинення вогню – це іскра надії, але необхідно вирішити гуманітарну, людську, правозахисну кризу, які стали наслідком цієї кризи в Україні. Жодне порушення не повинно залишатися безкарним, і повинно бути ефективне, дієве, прозоре розслідування цих злочинів», - наголосила Брассер.

Учасники засідання на її прохання вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у різних конфліктах, у тому числі в Україні.