Кремль не бачить приводів відпускати захоплених у полон українських моряків

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати заяву високопоставленого представника Держдепу США, який пригрозив Кремлю «наслідками та болем», якщо російська влада не відпустить полонених українських моряків.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «розслідування» стосовно полонених українських моряків буде продовжено.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи не простіше відпустити українських моряків, оскільки загострення у відносинах між РФ і західними країнами через напад на українські судна може перешкодити реалізації проекту «Північний потік-2».

«Критика, що лунає, різні ескапади й таке інше - це не привід для того, щоб Росія відходила від процедур, передбачених законом стосовно порушників держкордону. Ці процедури виконуються й виконуватимуться», - сказав Пєсков.

Читайте такожЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити належну медичну допомогу захопленим українським морякам

При цьому він підкреслив, що ця ситуація несе «ризики, пов'язані з політизацією «Північного потоку-2» й проявами недобросовісної конкуренції з боку третіх країн». Пєсков заявив, що керівництво Росії бачить ці ризики, бачить і усвідомлює це.

Водночас він не став коментувати заяву високопоставленого представника Держдепу США, який пригрозив Кремлю «наслідками та болем», якщо російська влада не відпустить полонених українських моряків, і переадресував запитання МЗС Росії.

Пєсков також не назвав умови, на яких Росія може звільнити українців.

При цьому Пєсков зазначив, що пропозиції «напевно розглядатимуться», але він не може сказати, «чи буде на них дано відповідь», оскільки не володіє необхідною інформацією.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".