Віце-спікер лякає Президента, що йому може бути ще гірше
Мартинюк не бачить підстав для розпуску ВР
Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК вважає, що ситуація лише погіршиться, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише указ про розпуск парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам: «Ситуація для того, хто підпише такий указ буде ще більш плачевною, ніж є вона сьогодні».
А.МАРТИНЮК не бачить юридичних підстав для розпуску парламенту.
За його словами, ситуація, що склалась у парламенті, пов’язана з тим, що «Наша Україна» і БЮТ хочуть «дотягнути» до 24 липня, тобто крайнього терміну, до якого має бути сформовано уряд, «але, на жаль, юридична служба в державі настільки нікчемна, що не хочуть вчитуватися в те, що говорить стаття 90 Конституції України: що Президент може розпустити Верховну Раду, якщо протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів не буде сформований уряд».
А.МАРТИНЮК наголосив, що уряд (Юрія ЄХАНУРОВА) у відставку «ніхто не відправляв, а уряд, відповідно до Конституції, склав свої повноваження перед новообраною Верховною Радою». Він заявив, що у такій ситуації не йдеться про відставку уряду, отже, не діє норма про 60 днів.