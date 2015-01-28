Люстрований генерал Воробйов може повернутися у ЗСУ на високу посаду в Генштабі

У такий спосіб депутати прагнуть ліквідувати "перекоси" люстрації, коли за формальними ознаками з посад усувають генералів і полковників, які реально приносять користь у зоні бойових дій, ідеться в сюжеті ТСН.

Тепер глава держави отримає право виводити з-під люстраційної перевірки генералів та офіцерів, яких бракує в умовах війни.

Поштовхом до ухвалення таких змін став прецедент генерал-полковника Геннадія Воробйова.

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Колишній командувач Сухопутних військ відмовився виконувати наказ Віктора Януковича про застосування сили до активістів Майдану.

Але згодом потрапив під люстрацію як високопосадовець часів правління екс-президента.

Президент теперішній уже планує призначити Воробйова першим заступником керівника Генштабу.