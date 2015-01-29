Грібаускайте названа головним лобістом України в 2014 році

Про це свідчать результати щорічного експертного опитування Інституту світової політики.

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Друге місце зайняв колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, третє - сенатор-республіканець Джон МакКейн.

Четверте місце зайняв американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Топ-5 замикає президент України Петро Порошенко, за якого в основному голосували іноземні експерти.

За ним на шостому місці розташувалася канцлер Німеччини Ангела Меркель, сьоме місце - у засновника фонду "Відкрите суспільство" Джорджа Сороса, восьме - у віце-президента США Джозефа Байдена, дев'яте - у сенатора-демократа Роберта Менендеса. Замикає рейтинг прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер.

В результатах рейтингу сказано, що Даля Грібаускайте стала переможцем за свою "тривалу підтримку" України.

Директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук зазначила, що вперше за весь час проведення таких рейтингів в нього не ввійшов жоден представник Польщі. Також, за її словами, 8 з 10 імен, які фігурують у нинішньому рейтингу, з'явилися в ньому вперше.

Серед двох, які були і раніше в рейтингах - Даля Грібаускайте і Карл Більдт.

Участь в опитуванні взяли 45 українських і зарубіжних експертів.