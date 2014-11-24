Грібаускайте: Литва буде завжди підтримувати український народ

Таку заяву зробила президент Литви Даля Грібаускайте на 7-му засіданні ради президентів України та Литви. "Сподіваюся, що український народ зможе побудувати демократичну країну з європейськими цінностями і незалежністю", - підкреслила вона.

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"Ми завжди будемо підтримувати український народ і рішення, які він приймає", - підкреслила Даля Грібаускайте.

"Ви допомагали нам на європейському шляху і сприяли підписанню Угоди про асоціацію", - у свою чергу сказав Петро Порошенко і подякував Литві за підтримку територіальної цілісності України.

У ході засідання сторони обговорили співробітництво в процесі євроінтеграції України, двостороннє співробітництво в міжнародних організаціях, таких як ООН, ОБСЄ, Рада Європи та НАТО, взаємодія у сфері безпеки та захисту комп'ютерної та інформаційної безпеки та військово-технічне співробітництво. Особливу увагу було приділено питанням енергетичної безпеки, співробітництва у сфері енергопостачання та енергоефективності.