Порошенко і Меркель хочуть, аби Тристороння контактна група зустрілася найближчим часом

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та шляхи досягнення мирного врегулювання. Петро Порошенко та Ангела Меркель висловилися за проведення Тристоронньої контактної групи найближчим часом для оголошення негайного двостороннього припинення вогню, відведення важкої техніки і військ, а також виходу на лінію розмежування», - йдеться в повідомленні.

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Президент України також наголосив на важливості негайного звільнення усіх заручників, включно із Надією Савченко. У разі досягнення прогресу, співрозмовники висловилися за продовження діалогу в «нормандському форматі», зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що попередньо є домовленість щодо проведення засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сьогодні або завтра.

Згодом речник МЗС України Євген Перебийніс додав, що Тристороння контактна група продовжує працювати над організацією зустрічі.

«Тристороння контактна група продовжує працювати над організацією такої зустрічі. Коли вона може відбутися, я не можу сказати», - сказав Перебийніс.