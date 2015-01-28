Порошенко, Олланд і Меркель схвалюють Тристоронню контактну групу як формат переговорів

Як повідомляє прес-служба президента України Петра Порошенка, на цьому наголосили президенти України та Франції, а також канцлер Німеччини під час телефонної розмови.

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Порошенко, Франсуа Олланд та Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі та шляхи її мирного врегулювання.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група у складі офіційних представників від України, Росії та ОБСЄ з урегулювання ситуації на Донбасі закликає всіх підписантів якнайшвидше провести зустріч щодо ситуації на сході України.

Контактна група зазначає, що "зростання насилля є чітким порушенням букви і духу" Мінських протоколу і меморандуму від 5 та 19 вересня відповідно.