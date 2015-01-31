Дванадцятий російський «гумконвой» проходить через кордон з Україною

Автоколона МНС Росії прибула на українсько-російський кордон, де почалось митне оформлення вантажів, заявляють у прес-службі МНС РФ.

"Гуманітарний конвой МНС Росії розділився на дві колони, одна з них перебуває на прикордонному пункті пропуску Донецьк, інша - на пункті пропуску Матвіїв Курган. У кожній з них більше 80 автомобілів, зараз почалося їх митне оформлення", - цитують російські ЗМІ представника російського відомства, пише ВВС Україна.

Після огляду вантажівки вирушать до Донецька і Луганська.

За повідомленнями, до складу автоколони входять більше 170 машин, які везуть понад 1,5 тисячі тонн вантажу. У Росії стверджують, що у вантажівках - продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності і будівельні матеріали.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-яка гуманітарна допомога має надходити в Україну винятково за погодженням з урядом і відповідно до українських законів.

"МЗС України неодноразово звертало увагу російської сторони на те, що попередні "гуманітарні вантажі" переміщувалися на територію України з грубим порушенням", - сказано в повідомленні.

У міністерстві також поклали відповідальність за безпеку вантажу на Росію та бойовиків.

Раніше речник МЗС України Євген Перебийніс також заявляв, що якщо Росія направить черговий гумконвой без узгодження з Україною та Червоним Хрестом, то перетин кордону цим конвоєм буде розцінюватися українською стороною як "акт агресії".

Це вже 12-та колона, яку Росія направляє на схід України. Останній так званий гуманітарний конвой заїхав в країну на початку січня.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня колона російських вантажівок з так званою "гуманітарною допомогою" для Донецької та Луганської областей вирушила з Підмосков'я.

У штабі АТО не виключають, що бойовики можуть обстріляти 12-й російський "гуманітарний конвой» з метою спровокувати привід для широкомасштабного вторгнення в Україну військ РФ.