Одинадцятий російський гумконвой почав рух до кордону з Україною

Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Олег Воронов, пише РИА Новости.

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"Колона з понад 120 автомобілів вийшла з Донського рятувального центру МНС і почала рух до державного кордону", - сказав він.

За словами Воронова, білі вантажівки везуть понад 1,4 тисячі тонн гуманітарних вантажів.