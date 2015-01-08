Одинадцятий російський гумконвой почав рух до кордону з Україною
03:09, 08 січня 2015Суспільство
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Колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу вирушила у бік російсько-українського кордону.
REUTERS
Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Олег Воронов, пише РИА Новости.
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"Колона з понад 120 автомобілів вийшла з Донського рятувального центру МНС і почала рух до державного кордону", - сказав він.
За словами Воронова, білі вантажівки везуть понад 1,4 тисячі тонн гуманітарних вантажів.
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