Харківському меру погрожують імпічментом

Харківському меру Михайлові Добкіну загрожує дострокове припинення повноважень, - заявив на прес-конференції в УНІАН директор департаменту з правових та економічних питань торговельної групи “Таргет” Владислав Протас.

За словами В.Протаса, торговельна група “Таргет” ініціює проведення загальнохарківського міського референдуму про дострокове припинення повноважень міського голови. Причиною цього, як пояснив В.Протас, стало “неодноразове порушення Конституції та ряду законів України з боку місцевих виконавчих органів”. Він розповів, що міська Рада Харкова незаконно зупинила будівництво на близько 40 земельних ділянках. Через такі дії місцевої влади збитки, зокрема, ТГ “Таргет” начебто становлять кілька десятків мільйонів гривень (Торговельна група “Таргет” – власник мережі супермаркетів, гуртових баз з денним торговельним оборотом близько 1млн. доларів).

За словами В.Протаса, харківська влада розпочала війну також із дрібними підприємцями. У місті назріває конфлікт між власниками кіосків та владою, на кіоски нацьковують перевірки. “Після цього приїжджає кран, – сказав В.Протас, – чіпляє кіоск і тягне з товаром. Тисячі людей залишилися безробітними”.

В.Протас пояснює таке поводження місцевої влади “розправою над політичними опонентами”. ТГ “Таргет”, як зазначив він, “восени 2004 року відкрито підтримала Віктора Ющенка, і після приходу до влади в Харкові представників Партії регіонів почався перерозподіл земель, які були абсолютно законно виділені підприємцям попередньою владою”.

У Харківській міській раді коментувати заяви представника місцевого бізнесу відмовилися.