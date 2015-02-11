На переговорах Лукашенко не дав Путіну сісти за стіл "заблокувавши" стілець

Коли лідери чотирьох країн зібралися для переговорів президент Білорусі Олександр Лукашенко не дав можливості Володимиру Путіну сісти за стіл, передає ТСН.

Коли російський президент намагався посунути стілець, щоб сісти за стіл, Лукашенко міцно тримався за його спинку і розмовляв з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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При цьому лідер Білорусі не помітив Путіна. Після того, як у російського президента не вийшло "відібрати" стілець у Лукашенка, він припинив за нього "боротися" і почекав, коли Лукашенко поговорить з Меркель.

В інтернеті відразу ж з"явився жартівливий ролик "Путін і стілець"