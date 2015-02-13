Клімкін розповів, хто підпаде під амністію на Донбасі

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, виступаючи у Верховній Раді.

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Він зазначив, "що будь-які кроки щодо так званої амністії будуть здійснюватися виключно в рамках закону, який розглядався у Верховній Раді. Більше того, така амністія жодним чином, я підкреслюю, жодним чином не може бути надана тим, хто був задіяний і залучений в злочини проти людяності".

"Це абсолютна позиція, яка була однозначно підкреслена в рамках вчорашніх переговорів", - підкреслив Павло Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Мінську контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі підписала "Комплекс заходів по виконанню Мінських угод", який містить 13 пунктів. П'ятим пунктом передбачено: "Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в чинність закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей".