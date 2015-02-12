ОБСЄ оприлюднила підписаний у Мінську документ Тристоронньої контактної групи (документ)
20:51, 12 лютого 2015Політика
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На сайті ОБСЄ з'явився документ, ухвалений Тристоронньою контактною групою та "нормандською четвіркою".
REUTERS
Організація з безпеки і співпраці в Європі оприлюднила підписаний сьогодні в Мінську документ Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України, повідомляється на сайті ОБСЄ.
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Окремо лідери України, Росії, Франції й Німеччини ухвалили декларацію на підтримку цього документа, «Комплексу заходів на виконання Мінських домовленостей».
Нагадаємо, повний текст незавізованого "нормандською четвіркою" документу УНІАН публікував раніше.
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