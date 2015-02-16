Меркель: гарантій успішного врегулювання кризи на Донбасі немає

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції у Берліні, повідомляє радіо "Свобода".

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"Завжди було ясно, що належить зробити ще дуже багато. І я завжди говорила: немає жодних гарантій, що те, що ми намагаємося зробити, досягне успіху. Це буде дуже важкий шлях", - сказала канцлер.

За словами Ангели Меркель, незважаючи на оголошене на сході України припинення бойових дій, ситуація там нестійка, і особливо поблизу і в самому місті Дебальцеве, де це "не стало несподіваним".

При цьому Ангела Меркель все ж закликала сторони дотримуватися оголошеного режиму припинення вогню і нагадала, що цьому вчора була присвячена телефонна розмова лідерів "нормандської четвірки".

Як повідомляв УНІАН, у Мінськ 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.