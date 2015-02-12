Досягнуті у Мінську домовленості дають надію, але цього недостатньо - Туск

Досягнуті в Мінську домовленості щодо врегулювання ситуації в Україні дають надію, проте одного цього недостатньо.

Про це президент Європейської Ради Дональд Туск написав у Twitter.

"Сьогоднішня Мінська домовленість дає надію. Надія - це важливо, важливо, але недостатньо. Справжнє випробування – дотримуватися домовленості про припинення вогню", - зазначив він.

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Як повідомлялося, сьогодні, 12 лютого, у Мінську за підсумками переговорів лідерів "нормандської четвірки", що тривали більше 16 годин, затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою" передбачають припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь.