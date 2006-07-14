Черновецький припинив ”нахабне будівництво”

Київська міська рада скасувала рішення Київради попереднього скликання про надання земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю „Альянс-Центр” для будівництва офісно-торговельного центру на вул.Богдана Хмельницького, 7 у Шевченківському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було підтримано 71 присутнім у залі депутатом Київради на пленарному засіданні ІІ сесії міськради V скликання, яке відбулося 13 липня.

Одразу після голосування Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ привітав усіх депутатів і киян із зупинкою „нахабного будівництва”.

Згідно з рішенням, земельна ділянка біля станції метро „Театральна”, площею 0,08 га, розташована безпосередньо над вестибюлем станції метро, а тому виконання будівельних робіт тут загрожує пошкодженню купола вестибюля станції, що підтверджується відповідним Актом обстеження станції метрополітену „Театральна”. Таким чином, будівництво офісно-торговельного центру на Б.Хмельницького, 7 створює загрозу нормальній роботі станції та безпечному перевезенню пасажирів. Крім цього, рішення прийнято враховуючи негативну реакцію та численні звернення громадян.

Таким чином, ТОВ „Альянс-Центр” буде запропоновано розірвати договір оренди земельної ділянки від 28 листопада 2003 року.

При прийнятті рішення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що міська влада обов’язково працюватиме з інвесторами за те, „що вони пройшли всі кола пекла”.

На зауваження депутатів щодо складного механізму відшкодування втрат інвесторів через відміну рішення, а такожу зв’язку з тим, що у місті багато таких конфліктних ділянок, де місцеві мешканці виступають проти будівництва, мер наголосив, що влада не буде „йти на поводу ні в яких мешканців, хоч вони є найголовнішими”.

„Це перше таке рішення, і нехай усі, хто цю передачу бачать (пряма трансляція на ТРК „Київ” - УНІАН) знають, що інвестор – це важливо. А взагалі, ми говоримо про нахабні рішення, які обурюють не тільки тих, хто поряд живе... А з інвестором я почну працювати”, - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Під час обговорення питання голова постійної комісії Київради з питань бюджету і соціально-економічного розвитку Володимир ПРИСЯЖНЮК з приводу того, що у документах „звучить” його прізвище як господаря цієї ділянки, заявив, що жодного відношення до цієї земельної ділянки він не має, але лобіює це відведення, „як і всього того, що має правові підстави”.

Він наголосив, що зазначена земельна ділянка була відведена у повній відповідності до чинного законодавства і підставою є рішення Господарського суду Києва, у якому говориться, що „будь-яких обставин для перешкоджання товариству „Альянс-Центр” для будівництва офісно-торговельного центру не існує”.

Крім цього, за його словами, існує дві судові ухвали, які забороняють будь-які дії, у тому числі і міських органів влади та їх посадових осіб, у перешкоджанні будівництву. З огляду на це прийняття Київрадою рішення про відміну попереднього рішення (про виділення земельної ділянки) є протизаконним, заявив В.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що воно зашкодить інвестиційному клімату у столиці. Витрати ж, які поніс інвестор, на сьогодні, за його інформацією, становлять понад 2,5 млн. грн.