Російські війська, які брали Дебальцеве, вийшли на ротацію в Ростовську область – розвідка

Але в те, що миротворчі кроки України будуть оцінені противником і з боку бойовиків стануть симетричними, не вірить жоден з українських бійців, ідеться в сюжеті ТСН.

Бійці окремої 55-ої артилерійської бригади вважають, що їхній відпочинок не буде тривалим. У тому, що війна поновиться, вони майже не сумніваються.

Солдати впевнені, що проросійські найманці скористаються вкотре "режимом тиші", аби відновити боєздатність та підтягнути до лінії зіткнення свіжі сили.

"Вірю у те, що вони будуть використовувати перемир'я для підтягування військ, боєприпасів. Ми армія, нам дадуть команду – ми виконуємо", - каже військовослужбовець Олександр Дівочий.

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Розвідники кажуть, що у російських військових ротація. У Ростовську область повертаються підрозділи, які брали Дебальцеве. Отже, щонайменше тиждень бойовики не стрілятимуть. Наші вояки за цей час намагаються укріпити блокпости та окопатися.

Тим часом бійці 13-го батальйону ЗСУ скаржаться, що воювали у Вуглегірську, під Дебальцевим, але їх не відпускають на ротацію, як усіх інших. Більше того, знову відправляють на передову – малими групами на різні блокпости і вже без техніки.

"Це як батальйон-примара, хлопцям не платять гроші, які їм положено. Хлопці не можуть отримати учасників АТО, не можуть отримати витягів з наказів, не можуть отримати учасників бойових дій", - розповів командир одного зі взводів.