Турчинов про вбивство Нємцова: "Росія втратила ще одну особистість, яка відмовилась жити на колінах"

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

"Співчуття рідним та близьким Бориса Нємцова. Я його добре знав. Борис був неординарною, сміливою та відвертою людиною. Таким він і залишиться в нашій пам'яті. Росія втратила ще одну видатну особистість, яка відмовилась жити на колінах", - йдеться у повідомленні.