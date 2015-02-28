Турчинов про вбивство Нємцова: "Росія втратила ще одну особистість, яка відмовилась жити на колінах"
01:47, 28 лютого 2015Політика
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов висловив співчуття рідним та близьким з приводу загибелі російського опозиційного політика Бориса Нємцова.
Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.
"Співчуття рідним та близьким Бориса Нємцова. Я його добре знав. Борис був неординарною, сміливою та відвертою людиною. Таким він і залишиться в нашій пам'яті. Росія втратила ще одну видатну особистість, яка відмовилась жити на колінах", - йдеться у повідомленні.
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