У МЗС кажуть, що в Європі вже знають про затримання Гончаренка й готують "однозначну реакцію"

У Європі вже знають про затримання у Москві нардепа Верховної Ради, члена делегації ПАРЄ Олексія Гончаренка, і на це буде "однозначна реакція".

Про це заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба, передає Українська правда.

"Піднімаємо світ на ноги. Говорив з Послом при Раді Європи (Миколою) Точицьким. Вже всіх поінформували. Готується однозначна реакція", - заявив Кулеба.

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При цьому він додав, що "кроки будуть не лише публічні, а й в рамках жорсткої тихої дипломатії".

"Нагадаю, що Олексій, як і Надя (Надія Савченко) - член делегації в ПАРЄ", - додав дипломат.

Також у своєму Твіттері Кулеба заявив: "Савченко та Гончаренко - два члена українського парламенту, обидва - члени ПАРЄ, незаконно затримані російською владою. Настав час для світу діяти".

Як відомо, Гончаренко був затриманий під час траурної ходи на пам'ять Бориса Нємцова, яка проходить у центрі Москви.

"Я нічого не викрикував, плакатів та прапорів не ніс - затримали просто за футболку", - заявив Гончаренко.

Прес-служба Гончаренка повідомила, що зв'язку з ним немає: "У відділенні поліції у нього відібрали телефон".