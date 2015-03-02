Гончаренко є вже другим депутатом і членом ПАРЄ, незаконно затриманим у Росії - МЗС

Про це йдеться в офіційній заяві міністерства.

"Такі дії не лише є порушенням основоположних прав людини, але й суперечать міжнародним зобов’язанням Росії щодо поваги до статусу члена парламенту та національної делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Олексій Гончаренко, поряд з Надією Савченко, є вже другим народним депутатом України і членом ПАРЄ, який незаконно затриманий в Росії", - 1деться в повідомленні.

Читайте такожГончаренко: поліцейський назвав депутатське посвідчення "папірцем""Вимагаємо від російської влади негайного звільнення Олексія Гончаренка, припинення репресій і переслідування за сфальсифікованими звинуваченнями всіх інших незаконно утримуваних в Росії громадян України", - заявляє МЗС.

На жалобному марші в центрі Москви в неділю було затримано депутата Верховної Ради України, делегата ПАРЄ Олексія Гончаренка. Як повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ, Гончаренка допитали у "справі про злочини щодо російського громадянинапід час трагічних подій в Одесі в травні 2014 року".

Пізніше адвокати Надії Савченко Микола Полозов і Марк Фейгін повідомили, що Гончаренка відпустили і він перебуває в посольстві України в РФ.